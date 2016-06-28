11-летний омич нырнул в водоем и утонул – работают следователи

Как сообщается, 11-летний мальчик находился у водоема без сопровождения взрослых. По факту несчастного случая проводится доследственная проверка.
Предварительно установлено: днем 27 июня 2016 года в поселке Новоомский Омского района 11-летний мальчик пошел гулять с приятелями, спросив на это разрешение у родителей.
Далее он уже самостоятельно принял решение пойти искупаться. В отсутствии взрослых мальчик нырнул в искусственный водоем и утонул.
Следователи в ходе доследственной проверки выяснят все подробности несчастного случая и примут процессуальное решение.
По материалам пресс-службы Следственного управления СК РФ по Омской области
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