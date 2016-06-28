Город55
ГлавноеВсе новости

11-летний омич нырнул в водоем и утонул – работают следователи

28 июня 2016, 10:23
11-летний омич нырнул в водоем и утонул – работают следователи

Как сообщается, 11-летний мальчик находился у водоема без сопровождения взрослых. По факту несчастного случая проводится доследственная проверка.

Предварительно установлено: днем 27 июня 2016 года в поселке Новоомский Омского района 11-летний мальчик пошел гулять с приятелями, спросив на это разрешение у родителей.

Далее он уже самостоятельно принял решение пойти искупаться. В отсутствии взрослых мальчик нырнул в искусственный водоем и утонул.

Следователи в ходе доследственной проверки выяснят все подробности несчастного случая и примут процессуальное решение.


По материалам пресс-службы Следственного управления СК РФ по Омской области
Фото: иллюстрация

#Новости#Главное#Происшествия#Город
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20