Звезда мирового футбола Лионель Месси объявил о завершении карьеры

Столь неожиданное заявление игрок «Барселоны» сделал после проигранного в составе сборной Аргентины финала Кубка Америки. Исход встречи решался в серии 11-метровых ударов, удача в которых улыбнулась чилийцам. «Вероятно, в сборной для меня все закончилось. Это уже третий финал подряд, который я проигрываю», - приводит слова форварда Reuters .