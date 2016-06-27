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Звезда мирового футбола Лионель Месси объявил о завершении карьеры

27 июня 2016, 12:23
За сборную форвард играть больше не будет.

Лидер национальной команды Аргентины Лионель Месси сообщил о своем намерении завершить карьеру в сборной. Таким образом, завершившейся сегодня Кубок Америки может стать последним турниром для нападающего, где он выступал в составе своей сборной.

Столь неожиданное заявление игрок «Барселоны» сделал после проигранного в составе сборной Аргентины финала Кубка Америки. Исход встречи решался в серии 11-метровых ударов, удача в которых улыбнулась чилийцам. «Вероятно, в сборной для меня все закончилось. Это уже третий финал подряд, который я проигрываю», - приводит слова форварда Reuters.

«Я принял это решение для себя и ради многих людей, кто хотел этого. Решение далось мне сложно, но я не изменю его», - резюмировал футболист.

В общей сложности вместе с 29-летним Лионелем Месси сборная Аргентина уступила финалах крупных международных турниров четыре раза: на Кубке Америки в 2007, 2015, 2016 годах, а также на чемпионате мира в 2014 году.

Национальная команда Чили стала победителем Copa America лишь во второй раз в своей истории. Основное и дополнительное время финального матча закончились нулевой ничьей. Серия 11-метровых ударов завершилась со счетом 2:4 в пользу чилийцев. В составе аргентинцев не сумели реализовать пенальти Месси и Билья.

Вслед за форвардом «Барселоны» о прекращении выступлений за национальную сборную Аргентины также объявили 28-летний нападающий Серхио Агуэро и 32-летний защитник Хавьер Маскерано.

Фото: fourfourtwo.com


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