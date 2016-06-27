В центре Омска строят московские Патриаршие пруды



Установлены скульптуры кота (ученого?) и конька (горбунка?). То есть сквер становится еще и литературным. На московских Патриарших прудах, напомним, есть также литературная доминанта в виде скульптуры Ивану Андреевичу Крылову, а также композиций, посвященных героям его басен. Ну и, конечно, скульптуры героев «Мастера и Маргариты».