В центре Омска строят московские Патриаршие пруды

Один из старейших скверов Омска становится похожим на знаменитые Патриаршие пруды – московского сквера со скульптурами у воды. Во всяком случае, омский вариант уже обзавелся своим котом ученым.
Речь идет о не менее знаменитом сквере имени 30-летия ВЛКСМ, который еще 2 года назад едва не был потерян для горожан. На его зеленой территории развалилось всё – деревья постарели, парапеты обсыпались, дорожки заросли травой, а главной доминантой сквера была громадная ржавая горка.
К 2016 году сквер с фонтаном «Изобилие» преобразился до неузнаваемости.
Сначала выкорчевали все старые деревья, затем высадили новые крупномерные саженцы. Для детей выстроили отлично оборудованную детскую площадку.
Дальше – больше. В 2016 году сквер станет одной из площадок для проведения выставки «Флора». Полным ходом ведется прокладка новых, мощеных плиткой, дорожек.
Установлены скульптуры кота (ученого?) и конька (горбунка?). То есть сквер становится еще и литературным. На московских Патриарших прудах, напомним, есть также литературная доминанта в виде скульптуры Ивану Андреевичу Крылову, а также композиций, посвященных героям его басен. Ну и, конечно, скульптуры героев «Мастера и Маргариты».
Рядом с омским котом (ученым) возводится также некая конструкция в виде беседки, мостика и мощеных плиткой островков.
Стройка ведется и в выходные дни. Строители должны успеть к 300-летию Омска. Посмотрим, что получится в итоге.