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В центре Омска строят московские Патриаршие пруды

27 июня 2016, 08:44
Скульптуры, беседки и мостики.

Один из старейших скверов Омска становится похожим на знаменитые Патриаршие пруды – московского сквера со скульптурами у воды. Во всяком случае, омский вариант уже обзавелся своим котом ученым.


Речь идет о не менее знаменитом сквере имени 30-летия ВЛКСМ, который еще 2 года назад едва не был потерян для горожан. На его зеленой территории развалилось всё – деревья постарели, парапеты обсыпались, дорожки заросли травой, а главной доминантой сквера была громадная ржавая горка.


К 2016 году сквер с фонтаном «Изобилие» преобразился до неузнаваемости.


Сначала выкорчевали все старые деревья, затем высадили новые крупномерные саженцы. Для детей выстроили отлично оборудованную детскую площадку.


Дальше – больше. В 2016 году сквер станет одной из площадок для проведения выставки «Флора». Полным ходом ведется прокладка новых, мощеных плиткой, дорожек.


Установлены скульптуры кота (ученого?) и конька (горбунка?). То есть сквер становится еще и литературным. На московских Патриарших прудах, напомним, есть также литературная доминанта в виде скульптуры Ивану Андреевичу Крылову, а также композиций, посвященных героям его басен. Ну и, конечно, скульптуры героев «Мастера и Маргариты».


Рядом с омским котом (ученым) возводится также некая конструкция в виде беседки, мостика и мощеных плиткой островков.




Стройка ведется и в выходные дни. Строители должны успеть к 300-летию Омска. Посмотрим, что получится в итоге.





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