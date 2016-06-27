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В Омске большегруз столкнулся с маршруткой, есть пострадавшие

27 июня 2016, 17:25
Сотрудниками полиции проводится проверка.

В дежурную часть Госавтоинспекции сегодня около 14:10 часов поступило сообщение о произошедшем в Кировском округе ДТП с участием маршрутного такси и большегруза.

Прибывшие на место аварии сотрудники ГИБДД установили, что водитель грузовика HOWO при движении по улице Мельничной со стороны 1-й Казахстанской при совершении поворота налево в районе пересечения с улицей 2-й Казахстанской не предоставил маршрутному микроавтобусу преимущества, допустив столкновение.

В результате водитель микроавтобуса Next, следующего по маршруту №414, 1984 года рождения и его пассажир 1972 года рождения обратились за медицинской помощью. В момент столкновения в маршрутном такси находились 2 пассажира.

По факту случившейся аварии сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося ДТП.


По материалам пресс-службы УМВД РФ по Омской области
Фото: vk.com/chp55

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