В Омске большегруз столкнулся с маршруткой, есть пострадавшие

В дежурную часть Госавтоинспекции сегодня около 14:10 часов поступило сообщение о произошедшем в Кировском округе ДТП с участием маршрутного такси и большегруза.
Прибывшие на место аварии сотрудники ГИБДД установили, что водитель грузовика HOWO при движении по улице Мельничной со стороны 1-й Казахстанской при совершении поворота налево в районе пересечения с улицей 2-й Казахстанской не предоставил маршрутному микроавтобусу преимущества, допустив столкновение.
В результате водитель микроавтобуса Next, следующего по маршруту №414, 1984 года рождения и его пассажир 1972 года рождения обратились за медицинской помощью. В момент столкновения в маршрутном такси находились 2 пассажира.
По факту случившейся аварии сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося ДТП.