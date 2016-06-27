В Омске большегруз столкнулся с маршруткой, есть пострадавшие

Прибывшие на место аварии сотрудники ГИБДД установили, что водитель грузовика HOWO при движении по улице Мельничной со стороны 1-й Казахстанской при совершении поворота налево в районе пересечения с улицей 2-й Казахстанской не предоставил маршрутному микроавтобусу преимущества, допустив столкновение.