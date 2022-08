Сборник коротких романтических комедий (18+)

«Места для поцелуев» (Loveseat)

Мэтью Ричмонд, США, 2013; 15"

Закоренелый холостяк Джо идет на решительный шаг: порвать, наконец, с легкомысленными забавами и съехаться с подружкой. Самое простое на этом пути – расстаться со старой мебелью. Но любимый кожаный диван, свидетель многочисленных любовных побед и поражений Джо, не готов отпустить своего хозяина...

Мэтью Ричмонд – постоянный асисстент Роберта Земекиса, работавший с мэтром на «Рождественской истории», «Экипаже» и «Прогулке» – дебютировал фильмом, который достоин превращения в большой голливудский блокбастер. Это фантастическая история, в которой – как в сказках Андерсена – оживают вещи. И не просто оживают: разговорчивый диван отправляет человека в путешествие во времени, погружает в воспоминания и помогает разобраться в себе.



«Кто платит?» (Qui de nous deux)

Бенжамен Буана, Франция, 2015; 13"

Влюбленный Лео был бы рад осыпать свою ненаглядную Алис миллионом алых роз, но вот незадача: карманных денег с трудом набирается на один цветок. А свидание с поездкой на такси и романтическим ужином в ресторане рискует обернуться разорительной катастрофой. Поможет ли природная находчивость компенсировать финансовую несостоятельность?

Любовь и деньги – весьма актуальная проблема, в том числе и для жителей внешне благополучной Франции, незнакомой с кризисом и равнодушной к падению рубля. Тамошней молодежи тоже приходится считать каждый евроцент, и как же эта злополучная необходимость осложняет интимные отношения! Но любовь, конечно, побеждает всё, а французы на то и французы, чтобы из любых передряг выходить с завидной виртуозностью. В главной женской роли – восходящая звезда Алис Исаз, известная по прошлогодней драматической комедии «Этот неловкий момент» и только что сыгравшая в секс-драме Пола Верховена «Она».



«Любовь слепа» (Love is blind)

Дэн Ходжсон, Великобритания, 2015; 6"

Стоило Элис уединиться с молодым любовником, как в дверь постучали: в аэропорту отменили рейс, и муж вернулся ну в самый неподходящий момент. Этот старый как мир анекдот требует важного уточнения: муж Элис – глухонемой. Потому Элис, выставляя из дома тайного гостя, не слишком-то осторожничает, а зря...

В 2015 году «Любовь слепа» попала в конкурс Каннского кинофестиваля – за свежесть взгляда, остроту и лихость исполнения. Британский реализм не зря славится во всем мире – и каннское золото 2016 года, врученное старшему товарищу Дэна Ходжсона Кену Лоучу, лишний раз подтверждает силу и славу этого направления.



«Выходной» (Een vrije dag)

Вутер Стотер, Нидерланды, 2015; 10"

Молодой отец и верный муж остается один дома, чтобы провести редкий выходной почти в абсолютном покое: на сегодня у Эрика одна забота – подровнять траву на лужайке. Но кто мог знать, что именно в этот день новая сексапильная соседка решить позагорать, и благочестивый семьянин столкнется с серьезным искушением...

«Выходной» – лукавая миниатюра, которая могла бы разыграться в любой точке планеты, однако мало кто способен насытить ее таким неповторимым сочетанием вожделения и иронии, как кинематографисты Нидерландов. Плоть и юмор – фирменные составляющие голландского искусства, относящегося к телесным прихотям с пристальным вниманием и непременной улыбкой.



«Эротичка» (Érotisse; eroticism)

Женевьева Альберт, Канада, 2015; 7"

Действующие лица: она и она. Место действия: постель. За семь минут, проведенных любовниками вместе, может случиться всякое...

Как говорили сошедшие с киноэкрана в реальность герои комедии Вуди Аллена «Пурпурная роза Каира», «Мы целуемся, а потом наступает затемнение». А что увидит зритель, если затемнения не будет? Секс? Вполне возможно, но совсем не обязательно: реальная жизнь непредсказуема. Этот потешный маленький фильм опровергает привычные ожидания и возвращает эрос на бренную землю.



«В облаках» (En las nubes)

Марсело Митник, Аргентина, 2014; 21"

Облака, на которых парят влюбленные юноши и девушки, – красивая картинка, созданная Мариэлой, иллюстратором из Буэнос-Айреса, пребывавшей в полной уверенности, что ее собственное романтическое свидание будет таким же волшебным. Оливер, американский бизнесмен, нашедший свою избраннцу в Аргентине, придерживался похожих иллюзий. Но на обоих свиданиях – и у Мариэлы, и у Оливера – что-то, вернее, всё пошло не так. Впрочем, давно известно, что всё, что ни делается, – к лучшему. И если одни надежды рассыпаются в прах, судьба тут же предлагает гораздо более заманчивый шанс...

Латиноамериканский фестивальный хит использует все проверенные составляющие ромкомов, чтобы сложить из них новую яркую картинку. И напомнить любителям витать в облаках: не отказывайтесь от этого приятнейшего занятия, несмотря на все сердечные злоключения. Любовь нечаянно нагрянет!



«Верняк» (Sure thing)

Дебора Рейниш, США, 2013; 13"

Бетти сидела в кафе и читала книгу – очень серьезную книгу, «Шум и ярость» Фолкнера, когда туда вошел легкомысленный молодой человек по имени Билл и без раздумий отправился к единственному свободному месту за тем же столиком. По какому сценарию пойдут их отношения? Выбор вариантов безграничен.

Экранизация короткой пьесы Дэвида Айвза, ведущего американского драматурга, чья «Венера в мехах» недавно вдохновила на одноименный фильм Романа Поланского. В роли Билла – популярный американский актер Люк Кирби, известный по «Афере Стивена Гласса», «Любит/Не любит», «Мамбо итальяно» и сериалам «Ошибки прошлого» и «Клуб жен астронавтов».



«Настоящая девушка» (The girlfriend experience)

Марк Кунерт, США, 2014; 7"

Что делать, когда тебя бросает подружка? У кого искать помощи и поддержки? Конечно, у девушки по вызову, готовой за 200 долларов исцелить все твои душевные раны. Вот только платные услуги бывают разными, и некоторые девушки могут оказаться слишком, слишком похожими на твоих настоящих подружек...

Наука расставаться – главное содержание этого сколь короткого, столь и мудрого фильма, способного примирить с разрывом вернее (и дешевле) самой опытной «жрицы любви». Вместе с героиней он напоминает парням, грустящим по своим бывшим, что расстраиваться, в общем, не из-за чего – вспомните хорошенько все детали совместного ведения хозяйства, и грусть как рукой снимет.