Проезд в маршрутке 33 рубля – можно радоваться



«Город» в понимании новосибирца, это не весь Новосибирск, а та его часть, которая расположена ближе к ж/д вокзалу на правом берегу. А вот Академгородок, находящийся фактически в городе, уже к тарифу по «городу» может и не относиться за счет своей удаленности от центра.