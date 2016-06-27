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Проезд в маршрутке 33 рубля – можно радоваться

27 июня 2016, 16:08
Рост цен.

Среди десятка новостей о повышении тарифов на коммуналку, есть хотя бы один повод для оптимизма. В Омске проезд обойдется в некоторых случаях дешевле, чем в соседнем Новосибирске.

Это факт отметил омич, пребывающий в соседнем городе в гостях:

«В Новосибирске проезд не фиксированный, зависит от места, куда едешь. Но маршрутки тут прямо огонь. Очень крутые. В автобусе можно пока проехать по 19 рублей, с ними подешевле»


«Город» в понимании новосибирца, это не весь Новосибирск, а та его часть, которая расположена ближе к ж/д вокзалу на правом берегу. А вот Академгородок, находящийся фактически в городе, уже к тарифу по «городу» может и не относиться за счет своей удаленности от центра.

Напомним, в Омске проезд по «всему городу» составляет 22 рубля в муниципальном транспорте и 25 рублей – в коммерческом. В некоторых случаях маршрутки назначают свой тариф, чуть пониже, – 22 рубля. И у нас пока стоимость проезда по городу от протяженности маршрута не зависит. Здесь пока омичу можно тихонько радоваться.

А вот с коммунальными платежами нам везет не настолько, как с транспортом. Напоминаем, что с 1 июля грядет «Изменение тарифов ЖКХ в Омске – платить придется больше».

Как сказал известный политик «Денег нет, но вы держитесь».


#Новости#Транспорт#Недвижимость#События#Город
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