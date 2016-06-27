Президент Турции Эрдоган извинился перед Путиным за сбитый самолет

Глава Турецкой Республики выражает глубокое сожаление по поводу произошедшего и подчеркивает, что со своей стороны готов сделать всё возможное для восстановления дружественных отношений его страны с Россией. При необходимости Турция готова совместно с Россией реагировать на кризисные ситуации в регионе и бороться с терроризмом.