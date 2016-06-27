Президент Турции Эрдоган извинился перед Путиным за сбитый самолет

Об официальном послании, направленном президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом президенту Российской Федерации Владимиру Путину, сообщает пресс-служба Кремля.
В своем послании лидер Турции Реджеп Эрдоган стремиться выразить свою глубокую заинтересованность в урегулировании ситуации, которая сложилась между двумя странами после того, как ВВС этой страны сбили российский военный самолет в небе над Сирией.
В послании подчеркивается, что Россия является для Турции другом и стратегическим партнером, с которым власти Турции не хотели бы портить отношения.
«У нас, – подчёркивает Реджеп Тайип Эрдоган, – никогда не было желания и заведомого намерения сбить самолёт, принадлежащий Российской Федерации».
Далее в послании говориться следующее:
В послании президента Эрдогана также сообщается, что гражданин Турции, имя которого связано с гибелью российского пилота, в настоящее время находится под следствием.
Глава Турецкой Республики выражает глубокое сожаление по поводу произошедшего и подчеркивает, что со своей стороны готов сделать всё возможное для восстановления дружественных отношений его страны с Россией. При необходимости Турция готова совместно с Россией реагировать на кризисные ситуации в регионе и бороться с терроризмом.
Фото: иллюстрация