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Президент Турции Эрдоган извинился перед Путиным за сбитый самолет

27 июня 2016, 21:27
Президент Турции Эрдоган извинился перед Путиным за сбитый самолет

Об официальном послании, направленном президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом президенту Российской Федерации Владимиру Путину, сообщает пресс-служба Кремля.

В своем послании лидер Турции Реджеп Эрдоган стремиться выразить свою глубокую заинтересованность в урегулировании ситуации, которая сложилась между двумя странами после того, как ВВС этой страны сбили российский военный самолет в небе над Сирией.

В послании подчеркивается, что Россия является для Турции другом и стратегическим партнером, с которым власти Турции не хотели бы портить отношения.

«У нас, – подчёркивает Реджеп Тайип Эрдоган, – никогда не было желания и заведомого намерения сбить самолёт, принадлежащий Российской Федерации».

Далее в послании говориться следующее:


В послании президента Эрдогана также сообщается, что гражданин Турции, имя которого связано с гибелью российского пилота, в настоящее время находится под следствием.

Глава Турецкой Республики выражает глубокое сожаление по поводу произошедшего и подчеркивает, что со своей стороны готов сделать всё возможное для восстановления дружественных отношений его страны с Россией. При необходимости Турция готова совместно с Россией реагировать на кризисные ситуации в регионе и бороться с терроризмом.


Фото: иллюстрация

#Новости#Главное#Политика
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