Переломы костей таза и позвоночника у 11-летней омички: судят педагога

В Омске завершилось расследование уголовного дела в отношении 50-летней женщины, являющейся педагогом в спелеологическом клубе, в совершении предусмотренного частью 2 статьи 118 УК РФ преступления «Причинение тяжкого вреда здоровью по неоcторожности, cовершенное вcледcтвие ненадлежащего иcполнения лицом cвоих профеccиональных обязанноcтей».
По версии следствия, 50-летний педагог Дворца детского творчества, 4 ноября 2015 года входе занятия спелеологического клуба, проходившего в спортзале школы №125, поручила не обладающему достаточными опытом и знаниями в области скалолазания 15-летнему подростку закрепить основную веревку на крепежном спиралевидном крюке. В результате петля оказалась закреплена плохо, педагог страховку не проверил.
В итоге
Не признавшему свою вину педагогу грозит до 1 года лишения свободы, а также лишение сроком на три года права заниматься связанной с ответственностью за жизнь и здоровье детей деятельностью.
К данному моменту достаточная доказательственная база уже собрана следствием, уголовное дело уже направлено в суд.
По материалам пресс-службы Следственного управления СК РФ по Омской области
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