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Переломы костей таза и позвоночника у 11-летней омички: судят педагога

27 июня 2016, 14:47
Расследование уголовного дела.

В Омске завершилось расследование уголовного дела в отношении 50-летней женщины, являющейся педагогом в спелеологическом клубе, в совершении предусмотренного частью 2 статьи 118 УК РФ преступления «Причинение тяжкого вреда здоровью по неоcторожности, cовершенное вcледcтвие ненадлежащего иcполнения лицом cвоих профеccиональных обязанноcтей».

По версии следствия, 50-летний педагог Дворца детского творчества, 4 ноября 2015 года входе занятия спелеологического клуба, проходившего в спортзале школы №125, поручила не обладающему достаточными опытом и знаниями в области скалолазания 15-летнему подростку закрепить основную веревку на крепежном спиралевидном крюке. В результате петля оказалась закреплена плохо, педагог страховку не проверил.

В итоге 11-летяняя ученица пятого клаccа упала на пол с высоты четырех метров. Здоровью ребенка был причинен тяжкий вред в виде закрытых травм позвоночника и таза с переломами костей.

Не признавшему свою вину педагогу грозит до 1 года лишения свободы, а также лишение сроком на три года права заниматься связанной с ответственностью за жизнь и здоровье детей деятельностью.

К данному моменту достаточная доказательственная база уже собрана следствием, уголовное дело уже направлено в суд.


По материалам пресс-службы Следственного управления СК РФ по Омской области
Фото: иллюстрация


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