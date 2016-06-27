Отмена обычных ПТС в России – введение единой электронной базы

Илья Новиков, занимающий пост заместителя начальника департамента аккредитации и технического регулирования ЕАЭС, считает, что создание единой базы данных на территории союза поможет в очищении рынка от не отвечающей требованиям безопасности техники, обеспечит государственный учет. Также нововведение позволит усилить контроль за перемещением через таможенные границы техники, а также за уплатой таможенных и налоговых пошлин.