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Отмена обычных ПТС в России – введение единой электронной базы

27 июня 2016, 19:05
Переход уже начался.

Привычный для водителей бумажный ПТС (паспорт транспортного средства) начинает уходить в прошлое. Сегодня, 27 июня, на территории пяти стран ЕАЭС (Евразийского экономического союза) стартовало введение электронных паспортов транспортного средства, сообщает «Российская газета».

Аналогов подобной системы в мире в настоящее время нет, как сообщили изданию в ЕАЭС. Данные о каждом транспортном средстве будут храниться, передаваться с помощью соответствующих серверов, распределительных баз, а также с помощью ныне создаваемой информационной сферы.

С 1 января 2017 года будет запущена опытная версия. Первыми начнут оформлять электронные паспорта представители российского автопрома. Планируется, что переход от бумажных ПТС к электронным займет два года.

В ГИБДД выдача бумажных ПТС для автомобилей будет продолжаться до 1 июля 2017 года, для самоходных машин – до 1 июля 2018 года.

Илья Новиков, занимающий пост заместителя начальника департамента аккредитации и технического регулирования ЕАЭС, считает, что создание единой базы данных на территории союза поможет в очищении рынка от не отвечающей требованиям безопасности техники, обеспечит государственный учет. Также нововведение позволит усилить контроль за перемещением через таможенные границы техники, а также за уплатой таможенных и налоговых пошлин.

Кроме того, система электронных паспортов поможет защитить автомобиль от угона, перебивки номеров, а также от незаконной разборки на запчасти.

В электронных паспортах сведений о владельце автомобиля (ФИО) не будет. VIN-номер транспортного средства будет указываться в договоре купли-продажи, по которому в базе данных будет определяться статус электронного паспорта: недействующий, утилизированный и действующий.


Фото: иллюстрация

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