Омская полиция задержала угонщика: авто на крыше, в салоне девушка

Информация об угоне поступила в дежурную часть отдела МВД России по Муромцевскому району сегодня ночью. У 32-летнего местного жителя пропал автомобиль «Toyota Chaser».
Потерпевший рассказал сотрудникам полиции, что оставил машину у своего дома, но когда через 20 минут выглянул в окно, то своего транспортного средства не обнаружил.
Далее начались поиски, были разосланы ориентировки. Работник одного из СТО, расположенного на автодороге Омск-Муромцево сообщил, что похожий автомобиль двигался в сторону села Гуртьево.
Выехав в указанный район, полицейские обнаружили около села в кювете угнанный автомобиль. Как потом выяснилось, угонщик не справился с управлением, машина вылетела с дороги и перевернулась.
Злоумышленник выбил ногой стекло и попытался сбежать, но был пойман. В салоне «Тойоты» полицейские обнаружили девушку без сознания. Ее увезли на скорой.
Далее выяснилось, что 32-летний задержанный, ранее судимый за кражу и грабеж, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал автомобиль и предложил сожительнице прокатиться.
Возбуждено уголовное дело по факту угона «без цели хищения», а также административное делопроизводство по поводу нахождения за рулем в нетрезвом виде.
По материалам пресс-службы ОМВД России по Муромцевскому району