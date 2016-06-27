Омск потерял 19 млрд рублей – Москва урезала расходы

Согласно скорректированному плану подготовки к 300-летию Омска, из перечня расходов исключены затраты на Красногорский гидроузел, метро, цирк, а также на реконструкцию здания «Саламандры». Соответствующее распоряжение, подписанное Дмитрием Медведевым, было опубликовано на портале правовой информации.
Таким образом, согласно опубликованному ранее документу, расходы на празднование 300-летие Омска сократились с 19,38 миллиарда рублей до 673,025 миллионов рублей.
В несколько раз сократилось финансирование спортивных и культурно-массовых мероприятий, в частности с 1,2 миллиона рублей до 300 тысяч рублей уменьшились запланированные расходы на проведение фестиваля русской культуры «Душа России», с 2,14 миллиона рублей до 340 тысяч рублей – на проведение Международного театрального фестиваля «Академия», с 1,7 миллиона рублей до полного отказа от финансирования урезано проведение Международного фестиваля театральных кукол «В гостях у Арлекина».
Самыми весомыми проектами, от которых было решено отказаться, стали объекты инженерной инфраструктуры. Первоначально на них планировалось потратить 11,1 миллиард рублей. Финансирование Красногорского гидроузла включало в себя 933,61 миллион рублей, метрополитена – 5,59 миллиарда рублей, цирк – 80 миллионов рублей, поликлиника по проспекту Комарова – 154,25 миллиона рублей.
Более того, на 58,68 миллиона рублей сокращены расходы, отведенные на реконструкцию здания «Саламандры», в котором планировалось открытие филиала музея имени Врубеля, а также культурно-образовательного центра «Эрмитаж-Сибирь».
При этом с 4,8 миллиона рублей до 5,6 миллиона увеличилось финансирование Сибирского международного марафона, включены расходы на реконструкцию Омской крепости в размере 161,9 миллиона рублей и на строительство Воскресенского собора – 27,7 миллиона рублей.