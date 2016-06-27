Омск потерял 19 млрд рублей – Москва урезала расходы

В несколько раз сократилось финансирование спортивных и культурно-массовых мероприятий, в частности с 1,2 миллиона рублей до 300 тысяч рублей уменьшились запланированные расходы на проведение фестиваля русской культуры «Душа России», с 2,14 миллиона рублей до 340 тысяч рублей – на проведение Международного театрального фестиваля «Академия», с 1,7 миллиона рублей до полного отказа от финансирования урезано проведение Международного фестиваля театральных кукол «В гостях у Арлекина».