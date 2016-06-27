Канье Уэст в постели с Трампом, Свифт, Рианной и Кардашьян 18+



Что касается вопроса, как же на самом деле создавался клип Famous, то здесь есть несколько версий. Сам Канье Уэст утверждает, что все участники настоящие, живые. В СМИ муссируются две альтернативные версии: что это восковые копии, и что это живые двойники. Видимо, правда, как всегда, посередине: часть персонажей настоящие, а часть – искусная подмена.

