Канье Уэст в постели с Трампом, Свифт, Рианной и Кардашьян 18+

Скандальный ролик репера Канье Уэст уже набрал в сети около 2 миллионов просмотров. Участники постельного шоу отреагировали по-разному. Представители Джорджа Уокера Буша, как сообщает Huffington Post UK, уже опровергли участие политика в скандальном клипе. То же сделали и представители Дональда Трампа. Причем, в обоих случаях прозвучали слова, что политики находятся в лучшей форме, чем их показали в клипе.
Всего в видео-полотне Канье Уэста изображены 12 человек – известных личностей. Это: Джордж Буш, Дональд Трамп, Рианна, Крис Браун, Тейлор Свифт, Ким Кардашьян, сам Канье Уэст, Кейтлин Дженнер, Билл Косби, Эмбер Роуз, Рэй Джей и Анна Винтур.
Премьера клипа Famous состоялась на прошлой неделе. К слову, наибольший скандал закатила певица Тейлор Свифт, изображенная в ролике с правой стороны от Канье Уэста. Она уже заявила, что участие в этом клипе сродни изнасилованию, и что ее адвокаты готовят судебный иск.
Ким Кардашьян ничего против участия в ролике не возразила, тем более, что она изображена в нем с правильной стороны – во весь экран мерцают ее пышные смуглые ягодицы.
Сама картина с обнаженными людьми под простыней – это вольная трактовка рукописного полотна художника Винсента Дезидерио (Vincent Desiderio) «Сон».
Что касается вопроса, как же на самом деле создавался клип Famous, то здесь есть несколько версий. Сам Канье Уэст утверждает, что все участники настоящие, живые. В СМИ муссируются две альтернативные версии: что это восковые копии, и что это живые двойники. Видимо, правда, как всегда, посередине: часть персонажей настоящие, а часть – искусная подмена.