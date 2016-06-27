Кадровые перемены в Авангарде: новый главный тренер, два игрока из НХЛ

Никита Никитин сыграл за «Эдмонтон» в нынешнем сезоне лишь 11 игр, отметившись лишь одной голевой передачей, подавляющую часть сезона защитник провел в фарм-клубе «нефтяников». Чешский форвард Иржи Тлусты провел в составе «дьяволов» 30 игр, записав себе в актив 2 гола и 2 результативные передачи.