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Кадровые перемены в Авангарде: новый главный тренер, два игрока из НХЛ

27 июня 2016, 11:11
Усиление перед новым сезоном.

В преддверии нового сезона в омском «Авангарде» могут произойти серьезные кадровые изменения в тренерском штабе, а также в составе самой команды.

Главным тренером «Авангарда» станет Игорь Никитин, ранее занимавший пост старшего тренера ЦСКА, его помощником может стать экс-наставник «Звезды» Сергей Герсонский, сообщает ресурс «Хоккейная правда».

Будучи хоккеистом, Игорь Никитин выступал в составе омского «Авангарда» с 1997 по 2006 год, с 2008 по 2011 год специалист входил в тренерский штаб «ястребов».

Также «Хоккейной правдой» сообщается о переходе в стан «ястребов» сразу двух игроков НХЛ – 30-летнего защитника Никиты Никитина из «Эдмонтон Ойлерз» и 28-летнего чешского правого нападающего Иржи Тлусты из «Нью-Джерси Дэвилз».

Никита Никитин сыграл за «Эдмонтон» в нынешнем сезоне лишь 11 игр, отметившись лишь одной голевой передачей, подавляющую часть сезона защитник провел в фарм-клубе «нефтяников». Чешский форвард Иржи Тлусты провел в составе «дьяволов» 30 игр, записав себе в актив 2 гола и 2 результативные передачи.


Фото: hawk.ru

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