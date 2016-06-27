Грязь под Омском задержала международную автоколонну

Накануне в Омске сделали остановку более 100 ретроавтомобилей.
Необычная автоколонна стартовала 12 июня из Пекина в рамках пробега «Пекин – Париж» 2016. По сообщению координаторов из омской Федерации автоспорта, это международный рейд, который проходит с 1907 каждые три года, объединяя любителей старинных автомобилей со всего мира.
Среди участников ралли – владельцы ретромобилей из Европы, США и Канады. Дороги Китая, Монголии и Сибири уже пройдены, а за маршрутом почти в 14 тысяч километров можно следить онлайн на официальном сайте ралли. 17 июля участники ралли финишируют на Вандомской площади в Париже, проведя в пути 36 дней.
Ретроавтомобили проехали через Омск, сделав стоянку в исторической части – на площади Бухгольца, у гостиниц «Ibis» и «Турист». Машины-участницы разделены на две возрастные категории: винтажная – для моделей, изготовленных до 1941, и классическая – для авто выпуска 1975 и ранее. В дизайне нет никаких современных деталей, только ретро. По словам президента клуба «4×4» Юрия Малышева, авто можно увидеть на улицах города и сегодня. Фото старинных автомобилями выложили в соцсетях многие омичи.
В этом году на пути к Омску колонну застал дождь. Участник автопробега Сид Стельвио делится впечатлениями:
- Дождь, который грозил нам все утро, на полчаса сделал дорогу непроходимой. Даже 4×4 Toyota Hilux не могла пробраться через промытые части трассы. Русская грязь в былые годы останавливала целые армии, так что ей не составило никакой сложности отправить на привал и нас.
Фото с личной страницы Вконтакте, Ксения Швец
С дорогой через Омск у участников ралли «Пекин - Париж» связаны трагические воспоминания: три года назад в лобовом столкновении на «трассе смерти» погибла англичанка Эмма Уилкинсон, участвовавшая в автопробеге.
Иллюстрация с сайта: http://pekingparis2016.org/