Грязь под Омском задержала международную автоколонну

Ретроавтомобили проехали через Омск, сделав стоянку в исторической части – на площади Бухгольца, у гостиниц «Ibis» и «Турист». Машины-участницы разделены на две возрастные категории: винтажная – для моделей, изготовленных до 1941, и классическая – для авто выпуска 1975 и ранее. В дизайне нет никаких современных деталей, только ретро. По словам президента клуба «4×4» Юрия Малышева, авто можно увидеть на улицах города и сегодня. Фото старинных автомобилями выложили в соцсетях многие омичи.

