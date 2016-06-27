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Елку ждут в Омске с бесплатным концертом сразу после группы Сплин

27 июня 2016, 17:59
Выступление на Соборной площади.

На Соборной площади для омичей, как и легендарная рок-группа «Сплин», может выступить популярная певица Елка в конце июля.

Сегодня на посвященной праздничным мероприятиям ко Дню города пресс-конференции Владимир Шалак, занимающий пост директора департамента культуры, подтвердил информацию о грядущем выступлении группы «Сплин», которое состоится 30 июля. Также чиновник заявил, что в Омск для выступления Соборной площади может приехать известная певица Елка при спонсорской поддержке, сообщает издание «Омск Здесь».



Если концерт певицы Елка состоится, то пройдет он 31 июля на следующий день после выступления группы «Сплин».



Также Владимир Шалак отметил, что в настоящее время решается вопрос перекрытия дорог на несколько дней для проведения вышеупомянутых концертов, удастся ли это осуществить пока неизвестно.


Фото: vk.com/elkasinger

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