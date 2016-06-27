Елку ждут в Омске с бесплатным концертом сразу после группы Сплин

Сегодня на посвященной праздничным мероприятиям ко Дню города пресс-конференции Владимир Шалак, занимающий пост директора департамента культуры, подтвердил информацию о грядущем выступлении группы «Сплин» , которое состоится 30 июля. Также чиновник заявил, что в Омск для выступления Соборной площади может приехать известная певица Елка при спонсорской поддержке, сообщает издание « Омск Здесь ».







Если концерт певицы Елка состоится, то пройдет он 31 июля на следующий день после выступления группы «Сплин».