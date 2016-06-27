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Движение по улице Маяковского в Омске будет организовано по-новому

27 июня 2016, 15:26
Меняется работа светофора.

На перекрестке улиц Маяковского и 5-й Линии изменится режим работы светофора. Светофор будет разделять транспортные и пешеходные потоки: согласно нормативным требованиям пешеходы и автомобили не должны пересекаться в одной фазе светофорного цикла.

С 28 июня режим работы светофора изменится. Количество фаз увеличится с двух до трех: в первой будет организовано движение по улице Маяковского, во второй – по улице 5-й Линии, а третья – полностью отдана пешеходам.

Рядом с перекрестком по улице Маяковского находится школа № 72 и спортивная секция по тхэквондо, а путь многих школьников лежит через дорогу. Нововведение должно сделать проезжую часть более безопасной для пешеходов и сократить вероятность ДТП.

По сообщению пресс-службы администрации Омска, в настоящее время происходит внедрение новых стандартов обустройства пешеходных переходов. Корректировка светофорных циклов может коснуться многих омских светофоров, расположенных вблизи от учебных заведений.

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