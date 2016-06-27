ДТП на Масленникова в Омске: автомобили вылетели на пешеходный переход

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Напомним, в апреле 2015 года здесь же произошло ДТП с более серьезными последствиями. Скоростное столкновение автомобилей не обошлось без пострадавших. Трое попали в больницу. Среди них – восьмилетняя девочка и десятилетний мальчик .