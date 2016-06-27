ДТП на Масленникова в Омске: автомобили вылетели на пешеходный переход

Островки безопасности у пешеходных переходов на улице Масленникова, зачастую, оказываются не такими уж безопасными. Очередная авария с вылетевшими автомобилями произошла в Омске накануне, 26 июня. Последствия ДТП сняли на видео проезжавшие мимо очевидцы:
Две машины стоят прямо у пешеходного перехода, посреди улицы. Рядом – покосившийся столб со знаком и двумя секциями светофора, предназначенными для пешеходов. О пострадавших не сообщается.
(фото: vk.com/id104089406)
Напомним, в апреле 2015 года здесь же произошло ДТП с более серьезными последствиями. Скоростное столкновение автомобилей не обошлось без пострадавших. Трое попали в больницу. Среди них –
В июне 2015 года на пешеходный островок безопасности той же улицы Масленникова, на соседнем перекрестке (с улицей Пушкина), вылетели
Так что – при переходе через улицу Масленникова – смотрите сразу по всем четырем сторонам. Неизвестно кто и откуда выскочит. Эта улица известна своим ровным асфальтовым покрытием и разгоняются здесь водители «от души».