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День города Омска: праздник на всех улицах и в парках, салют, шествия

27 июня 2016, 16:46
Глобальное торжество.

В День города омичей ждет обширная праздничная программа. Основные события развернутся на Соборной площади и "разольются" по всем скверам, улочкам и улицам центральной части города, а также пройдут во всех городских парках и на отдаленных территориях.

Об этом рассказал директор департамента культуры мэрии Владимир Шалак на сегодняшней пресс-конференции.

Итак, 6 августа в 12.00 нас ждет театрализованный пролог, в котором будут задействованы около 1000 артистов. Он расскажет омичам и гостям города об основании Омска, о вехах истории города, об известных личностях, ставших ключевыми в его судьбе.

Затем по центральным улицам города пройдет шествие с участием колонн округов, коллективов промышленных предприятий города, учреждений торговли и т.д.

После прохождения шествия, мы сможем полюбоваться парадом духовых оркестров и послушать оригинальные и классические композиции в исполнении оркестров из Екатеринбурга, Новосибирска, Сургута, Нижнего Тагила, Тывы и т.д.

Параллельно с этим на разных концертных площадках будут проходить спектакли, концерты, флешмобы, фестивали и т.д.

В акватории Оми состоится водное шоу с участием 60 судов. Здесь, кстати, ожидается сюрприз: прибытие из Барнаула исторического судна "Ермак".

Салют тоже будет — в трех привычных точках: у гостиницы «Омск», на острове у «Омской крепости» и в парке Советского округа...

Подробности далее…


Источник: паблик омской мэрии (vk.com/omskrf)



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