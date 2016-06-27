Brexit: выход Великобритании из ЕС ударит по доходу россиян

Усиление волатильности в экономике вызвало решение Великобритании о выходе из состава Евросоюза (Brexit), в связи с чем при принятии решения об индексации пенсий в этом году в РФ вышеуказанный фактор будет учитываться.
Вопрос индексации пенсий будет обсуждаться в правительстве по окончании первого полугодия, решение будет приниматься в зависимости от того, как сложится ситуация в экономике, заявил агентству
Стоит напомнить, что 23 июня на референдуме в Великобритании одержали победы сторонники Brexit (выхода страны из состава ЕС). После этого на фондовых рынках резко повысилась волатильность.
Ранее Наталья Тимакова, являющаяся пресс-секретарем премьер-министра РФ, заявила, что правительством оценивается возможность проведения второй в 2016 году индексации пенсий.
Стоит отметить, что правительством решено провести в 2016 году индексацию пенсий в два этапа. Первый этап уже позади: на 4% с февраля были повышены страховые пенсии, с апреля – социальные.
Таким образом, по результатам первого полугодия будет приниматься решение о возможности проведения второй индексации, размер которой будет зависеть от экономической ситуации.
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