В Омске у автобуса с пассажирами на полном ходу оторвалось колесо

Информация о происшествии в Октябрьском округе Омска поступила в дежурную часть полиции накануне во второй половине дня.
Предварительно установлено: у рейсового автобуса марки Yutong при движении по улице Кирова в районе путепровода оторвалось заднее левое колесо. Транспортное средство двигалось в сторону улицы Гашека.
Сломавшийся автобус перевозил пассажиров по маршруту №20 «Нефтезавод – Московка-2». В салоне в момент аварии находилось восемь человек. Пострадавших нет. Госавтоинспекция проводит проверку.
По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области