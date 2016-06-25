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В Омске у автобуса с пассажирами на полном ходу оторвалось колесо

25 июня 2016, 08:09
В Омске у автобуса с пассажирами на полном ходу оторвалось колесо

Информация о происшествии в Октябрьском округе Омска поступила в дежурную часть полиции накануне во второй половине дня.

Предварительно установлено: у рейсового автобуса марки Yutong при движении по улице Кирова в районе путепровода оторвалось заднее левое колесо. Транспортное средство двигалось в сторону улицы Гашека.

Сломавшийся автобус перевозил пассажиров по маршруту №20 «Нефтезавод – Московка-2». В салоне в момент аварии находилось восемь человек. Пострадавших нет. Госавтоинспекция проводит проверку.


По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области




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