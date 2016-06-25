Город55
ГлавноеВсе новости

В Омске дети сбиты на пешеходном переходе – водитель скрылся

25 июня 2016, 12:37
В Омске дети сбиты на пешеходном переходе – водитель скрылся

Омская полиция разыскивает водителя, скрывшегося с места ДТП в Центральном округе. Сбиты две несовершеннолетние девочки. Информация о происшествии поступила в дежурную часть в пятницу, 24 июня, вечером около 18 часов.

Предварительная информация: водитель неустановленного автомобиля двигался по улице 4-я Челюскинцев со сторону улицы 22-го Партсъезда. В районе перекрестка с улицей Аносова им были сбиты две несовершеннолетние девочки, переходившие дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Дети 2007 гг.р. были доставлены в больницу. Водитель с места ДТП скрылся. Ведется его поиск.

Очевидцев происшествия просят позвонить в дежурную часть ДПС ГИБДД УМВД России по городу Омску (3812) 79-35-04 и (3812) 79-20-10, или 02.


По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области
Фото: иллюстрация

#Новости#Главное#ДТП#Происшествия#Город#Авто
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20