В Омске дети сбиты на пешеходном переходе – водитель скрылся

Предварительная информация: водитель неустановленного автомобиля двигался по улице 4-я Челюскинцев со сторону улицы 22-го Партсъезда. В районе перекрестка с улицей Аносова им были сбиты две несовершеннолетние девочки, переходившие дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.