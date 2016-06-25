В Омске дети сбиты на пешеходном переходе – водитель скрылся

Омская полиция разыскивает водителя, скрывшегося с места ДТП в Центральном округе. Сбиты две несовершеннолетние девочки. Информация о происшествии поступила в дежурную часть в пятницу, 24 июня, вечером около 18 часов.
Предварительная информация: водитель неустановленного автомобиля двигался по улице 4-я Челюскинцев со сторону улицы 22-го Партсъезда. В районе перекрестка с улицей Аносова им были сбиты две несовершеннолетние девочки, переходившие дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Дети 2007 гг.р. были доставлены в больницу. Водитель с места ДТП скрылся. Ведется его поиск.
Очевидцев происшествия просят позвонить в дежурную часть ДПС ГИБДД УМВД России по городу Омску (3812) 79-35-04 и (3812) 79-20-10, или 02.
По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области
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