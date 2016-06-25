На Иртыше в Омске обнаружены две лодки заполненные подростками

Сколько не говорится о безопасности на воде, всё равно инспекторы патрульной службы МЧС продолжают ловить нарушителей. Работа с отдыхающими на пляже и с владельцами лодок ведется ежедневно.
В ходе очередного рейда по Иртышу патруль обнаружил две лодки, полностью заполненные подростками. Как позже выяснилось – это студенты речного училища проходили практику.
Инспекторы обнаружили, что ни на одном студенте не было спасательного жилета. Средства спасения бесполезным грузом лежали на дне лодки. Выписано предписание – виновные заплатят штраф.
Больше на Иртыше в ходе рейда происшествий зафиксировано не было. Отмечается, что наиболее распространенные нарушения на воде – это передвижение пассажиров по маломерному судну во время его движения. Это категорически запрещено. Самые вопиющие случаи – это когда задерживают мощную яхту, за рулем которой обнаруживается нетрезвый гражданин, не имеющий при себе никаких документов, и не обладающий навыками управления судном.
Будьте внимательны – берегите себя и тех, кто находится рядом с вами.
По материалам пресс-службы ГУ МЧС России по Омской области