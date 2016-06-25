На Иртыше в Омске обнаружены две лодки заполненные подростками

Больше на Иртыше в ходе рейда происшествий зафиксировано не было. Отмечается, что наиболее распространенные нарушения на воде – это передвижение пассажиров по маломерному судну во время его движения. Это категорически запрещено. Самые вопиющие случаи – это когда задерживают мощную яхту, за рулем которой обнаруживается нетрезвый гражданин, не имеющий при себе никаких документов, и не обладающий навыками управления судном.