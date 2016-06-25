Город55
ГлавноеВсе новости

На Иртыше в Омске обнаружены две лодки заполненные подростками

25 июня 2016, 09:27
Спасательных жилетов на них не было…

Сколько не говорится о безопасности на воде, всё равно инспекторы патрульной службы МЧС продолжают ловить нарушителей. Работа с отдыхающими на пляже и с владельцами лодок ведется ежедневно.

В ходе очередного рейда по Иртышу патруль обнаружил две лодки, полностью заполненные подростками. Как позже выяснилось – это студенты речного училища проходили практику.

Инспекторы обнаружили, что ни на одном студенте не было спасательного жилета. Средства спасения бесполезным грузом лежали на дне лодки. Выписано предписание – виновные заплатят штраф.


Больше на Иртыше в ходе рейда происшествий зафиксировано не было. Отмечается, что наиболее распространенные нарушения на воде – это передвижение пассажиров по маломерному судну во время его движения. Это категорически запрещено. Самые вопиющие случаи – это когда задерживают мощную яхту, за рулем которой обнаруживается нетрезвый гражданин, не имеющий при себе никаких документов, и не обладающий навыками управления судном.

Будьте внимательны – берегите себя и тех, кто находится рядом с вами.


По материалам пресс-службы ГУ МЧС России по Омской области

#Новости#Общество#Город
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20