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День молодежи в Омске: все выходные праздник с утра до вечера

25 июня 2016, 10:44
Большая праздничная программа.

26 июня в парке культуры и отдыха состоится большая праздничная программа, посвященная Дню молодежи. Мероприятия стартуют в 14:00.


Все пришедшие смогут посетить тематические зоны: «Игротека», «Инженеры будущего», «Творческий», «Робототехника», «Роботрек», где пройдут обучающие мастер-классы и познавательные уроки. Кроме того, будут работать традиционные площадки, уже полюбившиеся омской молодежи: «Литературное кафе», «Бук-кроссинг», «Лаборатория экспресс – диагностика будущей профессии».


Большое внимание будет уделено молодым семьям. В этом году для них подготовлена отдельная программа. Летний семейный марафон «А у нас во дворе» определит самую активную, креативную и спортивную семью Омска. Для этого участникам предстоит пройти несколько станций и выполнить серьезные и шуточные задания.


В этот же день, в 15:00 юные омичи представят гостям праздника самую большую открытку к 300-летию города, созданную в рамках социального проекта «Фестиваль добра».
В 17:00 мероприятия продолжатся на основной сцене. Старт вечерней программе даст мэр города Вячеслав Двораковский. После приветственных слов и поздравлений почетных гостей, начнется фестиваль театрального искусства.


Кстати, в юбилейном году «Театральный променад» пройдет впервые. Перед зрителями выступят актеры Драматического лицейского театра, уличного театра-лаборатории ЛАБ «Ша», театра «Данделионы» и театра-студии «Кислород».


Завершится праздник музыкальным фестом с участием творческих коллективов города.

Источник: admomsk.ru


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