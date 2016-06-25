День молодежи в Омске: все выходные праздник с утра до вечера



Большое внимание будет уделено молодым семьям. В этом году для них подготовлена отдельная программа. Летний семейный марафон «А у нас во дворе» определит самую активную, креативную и спортивную семью Омска. Для этого участникам предстоит пройти несколько станций и выполнить серьезные и шуточные задания.