В Омске строят новый цирк с 15-метровым киноэкраном

Сегодня Губернатор Виктор Назаров обсудил ход масштабного преображения омского циркового комплекса и ожидаемый результат с главой Росгосцирка Вадимом Гаглоевым.
Здание Омского цирка 1973 года постройки масштабно обновляется. Реконструкция преобразит не только фасады здания. Глобальная модернизация включает полную замену всех коммуникаций, светового и звукового оборудования арены, сценических декораций. Внутри появятся два манежа. Фактически заново отстроенный цирк сможет принять одновременно полторы тысячи зрителей. На новом манеже установят большой видеоэкран, что позволит использовать его ещё и как кинозал. В новом здании начнет работу цирковая студия для детей.
Ход преображения знакового для Омска объекта обсуждался на сегодняшней встрече Губернатора Виктора Назарова с генеральным директором Российской государственной цирковой компании Вадимом Гаглоевым.
Глава региона Виктор Назаров отметил, что без принятия радикальных мер по обновлению здания, построенного свыше сорока лет назад, омский цирк не мог бы продолжить своё существование. Министерство культуры РФ и Росгосцирк нашли возможность сдвинуть сроки проведения капитального ремонта, чтобы завершить его в юбилейный для Омска год, несмотря на то, что и объём работ, и соответственно финансовые затраты на данный проект заметно увеличились в сравнении с первоначальными планами.
Глава Росгосцирка Вадим Гаглоев отметил, что приведение технического уровня всех зданий цирков к самому высокому современному образцу, одна из важнейших задач цирковой компании. Омск тоже был в «дорожной карте» реконструкции старых зданий цирков по всей стране, которую решено было скорректировать с учётом приближающейся знаменательной даты – 300-летия Омска.
«Омский цирк – четвёртый в масштабной программе строительства и реконструкции цирковых сооружений, но по оснащению оборудованием будет лучший цирк в нашей компании. Хотелось бы, чтобы открытие цирка стало заметным событием в ряду празднеств, приуроченных к 300-летнему юбилею города», - сказал глава Росгосцирка.
При этом, чтобы сооружение жило полноценной жизнью и между цирковыми представлениями Вадим Гаглоев, здесь можно будет организовать кинопоказы на установленном на новом манеже экране размером 9 х 15,5 метров, проводить кинофестивали, устраивать просмотр фильмов и даже спортивные соревнования.
«Большие пространства, холлы, зал с большой вместимостью позволят принять и разместить всех гостей. Это будут идеальные условия для организации любых массовых мероприятий. Цирк – это, безусловно, главное, но возможности этого комплекса – значительно шире», - подчеркнул Вадим Гаглоев.
Губернатор Виктор Назаров в свою очередь отметил, что рассмотрит возможность проведения уже следующего кинофестиваля «Движение» именно на кинофицированной площадке Омского цирка.
Источник: omskportal.ru