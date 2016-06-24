В Омске строят новый цирк с 15-метровым киноэкраном

Глава региона Виктор Назаров отметил, что без принятия радикальных мер по обновлению здания, построенного свыше сорока лет назад, омский цирк не мог бы продолжить своё существование. Министерство культуры РФ и Росгосцирк нашли возможность сдвинуть сроки проведения капитального ремонта, чтобы завершить его в юбилейный для Омска год, несмотря на то, что и объём работ, и соответственно финансовые затраты на данный проект заметно увеличились в сравнении с первоначальными планами.