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В Омске автомобиль снес столб: движение перекрыто

24 июня 2016, 10:52
ДТП в Ленинском округе.

Сегодня в 7:25 в дежурную часть Госавтоинспекции сообщили о ДТП на ул. Воровского.


44-летний водитель автомобиля «Форд Транзит», двигаясь со стороны ул. 1-й Трамвайной в направлении Карьера, в районе дома № 29 не справился с управлением и наехал на световую опору. После полученного удара столб упал на проезжую часть, полностью перекрыв проезд. По словам очевидцев, над улицей повисли провода. Пострадавших в ДТП нет.


Видеоматериалы ДТП были опубликованы очевидцами на странице паблика Вконтакте REGIK55 ОМСК.

В настоящий момент движение на ул. Воровского перекрыто, организован объезд места происшествия. Сотрудники госавтоинспекции регулируют транспортный поток.


Движение по ул. Воровского восстановят в ближайшее время – как только городскими службами будет убрана преграда в виде световой опоры.


По материалам пресс-службы МВД по Омской области
Верхнее фото: иллюстрация
Фото в тексте: REGIK55 ОМСК

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