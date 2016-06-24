В Омске автомобиль снес столб: движение перекрыто



44-летний водитель автомобиля «Форд Транзит», двигаясь со стороны ул. 1-й Трамвайной в направлении Карьера, в районе дома № 29 не справился с управлением и наехал на световую опору. После полученного удара столб упал на проезжую часть, полностью перекрыв проезд. По словам очевидцев, над улицей повисли провода. Пострадавших в ДТП нет.