Улицу в центре Омска будут перекрывать до 12 июля – дорожные работы

В связи с проведением работ по ремонту дорожного покрытия проезжей части ул. Лермонтова, планируется перекрытие движения транспорта.
По информации Администрации города Омска перекрытие будет проходить в 3 этапа.
Этап 1: с 18:00 часов 23 июня до 06:00 часов 24 июня и с 18:00 часов 5 июля до 06:00 часов 7 июля - ул. Лермонтова на участке от пр. Карла Маркса до ул. Жукова.
Этап 2: с 18:00 часов 24 июня до 06:00 часов 26 июня и с 18:00 часов 7 июля до 06:00 часов 9 июля - ул. Лермонтова на участке от ул. Жукова до ул. Куйбышева.
Этап 3: с 18:00 часов 26 июня до 06:00 часов 29 июня и с 18:00 часов 9 июля до 06:00 12 июля - ул. Лермонтова на участке от ул. Куйбышева до ул. Богдана Хмельницкого.
Госавтоинспекция УМВД России по Омской области обращается к участникам дорожного движения – как к водителям, так и к пешеходам. Будьте взаимовежливыми на дороге! Заранее выбирайте оптимальные маршруты для движения.
Источник: УГИБДД УМВД России по Омской области