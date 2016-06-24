Улица в Омске после замены асфальта: автомобили утонули – видео

В нашем городе в 2016 году сотни миллионов рублей вкладывают в ремонт дорог. Контролем хода работ занимаются и чиновники областного правительства, и чиновники мэрии.
На множестве улиц ограничено движение из-за дорожных работ. Деятельность кипит. А что в итоге? А в итоге, к примеру, вот – скоростной ремонт улицы Пушкина. Дорога в воде, автомобили «утонули», пешеходам – «вплавь»!
Тоже улица Пушкина, на отрезке между Потанина и Маяковского. Асфальт начал проседать спустя неделю после ремонта!
Скоро "так" станет снова... Напомните, сколько заплатили подрядчикам за ремонт дороги?..