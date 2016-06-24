Ссора на почве ревности: омич убил жену, затем его пытался убить друг

Возбуждены два уголовных дела: «убийство» и «покушение на убийство». Работают следователи.
Предварительно выяснено следующее: вечером 23 июня 2016 года в селе Знаменского района Омской области семейная пара распивала спиртные напитки с соседом. В какой-то момент произошла ссора на почве ревности. 34-летний мужчина убил свою 38-летнюю сожительницу, после чего его попытался убить 33-летний сосед.
Пострадавший, а заодно и подозреваемый в убийстве, сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице. Следственные действия с ним будут проводиться после того, как он восстановит свое здоровье.
Второй подозреваемый задержан. Готовится ходатайство о заключении его под стражу. Расследование продолжается.
По материалам пресс-служба Следственного управление СК РФ по Омской области
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