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Ссора на почве ревности: омич убил жену, затем его пытался убить друг

24 июня 2016, 17:19
Ссора на почве ревности: омич убил жену, затем его пытался убить друг

Возбуждены два уголовных дела: «убийство» и «покушение на убийство». Работают следователи.

Предварительно выяснено следующее: вечером 23 июня 2016 года в селе Знаменского района Омской области семейная пара распивала спиртные напитки с соседом. В какой-то момент произошла ссора на почве ревности. 34-летний мужчина убил свою 38-летнюю сожительницу, после чего его попытался убить 33-летний сосед.

Пострадавший, а заодно и подозреваемый в убийстве, сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице. Следственные действия с ним будут проводиться после того, как он восстановит свое здоровье.

Второй подозреваемый задержан. Готовится ходатайство о заключении его под стражу. Расследование продолжается.


По материалам пресс-служба Следственного управление СК РФ по Омской области
Фото: иллюстрация

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