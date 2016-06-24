Секс-символ «Восьмидесятых» омичка Земцова и Кристовский из «Uma2rmaн»

Актриса из Омска Наталья Земцова вышла замуж за басиста группы Uma2rman Сергея Кристовского. Как сообщают СМИ, влюбленные сыграли свадьбу в городе Марбелья, в Испании, пригласив на торжество только близких друзей. Чтобы жениться на Наталье, музыкант ушел из семьи, оставив жену и четверых детей.
Наталья и Сергей познакомились давно – в Минске, на концерте группы Uma2rman. Долго разговаривали, а потом разъехались каждый по своим делам. Вторая встреча, на одном из московских мероприятий, стала для обоих судьбоносной. В 2014 году Земцова родила от Кристовского сына Ивана. Актриса называет мальчика «бубликом» и публикует в Instagram много фотографий сына.
Между супругой и Земцовой музыкант метался несколько лет, не решаясь бросить жену и оставить детей. В итоге Кристовский понял, что, живя на две семьи, разрушает и старые, и новые отношения. По его словам, он не видел жизни без Натальи – и это стало главным аргументом в решении.
Сейчас Кристовский продолжает общаться с детьми от предыдущего брака и воспитывает сына Земцовой. Бывшей жене и детям музыкант оставил квартиру, а новую семью в скором времени ждет новоселье.
Актриса Наталья Земцова известна зрителям по эротической сцене в фильме «Что творят мужчины-2» и по сериалам «Любовь на районе», «Восьмидесятые» и «Кухня». В деятельности группы Uma2rman Земцова также оставила свой след – снялась в клипе «Токсины».
Верхнее фото: кадр из к/ф «Что творят мужчины-2»
Фото в тексте: vk.com/natalya_zemtsova, instagram.com/natalia_zemtsova_official/