Секс-символ «Восьмидесятых» омичка Земцова и Кристовский из «Uma2rmaн»

Между супругой и Земцовой музыкант метался несколько лет, не решаясь бросить жену и оставить детей. В итоге Кристовский понял, что, живя на две семьи, разрушает и старые, и новые отношения. По его словам, он не видел жизни без Натальи – и это стало главным аргументом в решении.