Продажа алкоголя в России запрещена – Путин подписал новый закон

За производство и оборот алкоголя в пластиковых емкостях объемом более 1,5 литра, его розничную продажу предусматриваются штрафы. От 100 до 200 тысяч рублей с конфискацией продукции или без нее для должностных лиц, от 300 тысяч до полумиллиона рублей для юридических лиц с конфискацией.