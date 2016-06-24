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Продажа алкоголя в России запрещена – Путин подписал новый закон

24 июня 2016, 11:31
Штрафы от 100 до 500 тысяч рублей.

Владимир Путин подписал закон о поэтапном запрете производства и оборота в России алкоголя в пластиковых емкостях, объем которых превышает полтора литра. Соответствующий документ накануне был опубликован на портале правовой информации.

Стоит напомнить, что 7 июня данный закон был одобрен Госдумой, а 15 июня – Советом Федераций.

Предусмотренный законом запрет, который вступит в силу с 1 января 2017 года, распространяется не только на пиво, а на производство и оборот всей алкогольной продукции, распространяемой в пластике объемом более 1,5 литра.

После вступления закона в силу у хозяйствующих субъектов будет еще шесть месяцев на реализацию оставшейся продукции, с 1 июля 2017 года будет запрещена розничная продажа алкоголя в пластиковых емкостях.

За производство и оборот алкоголя в пластиковых емкостях объемом более 1,5 литра, его розничную продажу предусматриваются штрафы. От 100 до 200 тысяч рублей с конфискацией продукции или без нее для должностных лиц, от 300 тысяч до полумиллиона рублей для юридических лиц с конфискацией.


Фото: kremlin.ru

#Новости#Бизнес#Общество
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