Политическое землетрясение: Великобритания покидает Евросоюз

Формально юридической силы референдум не имеет, но премьер страны Дэвид Кэмерон не сможет проигнорировать его результаты. Теперь, после оглашения результатов, должен последовать процесс согласования условий выхода Великобритании из Евросоюза. Первые заявления в западных СМИ по результатам голосования сообщают о «политическом землетрясении», которое в ближайшем будущем приведет к кардинальным изменениям как в Британии, так и в самом ЕС.