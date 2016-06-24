Политическое землетрясение: Великобритания покидает Евросоюз

На завершившемся референдуме британцы проголосовали за выход из ЕС, таким образом, Великобритания стала первой в истории страной, покинувшей Евросоюз, сообщает The Guardian.
Формально юридической силы референдум не имеет, но премьер страны Дэвид Кэмерон не сможет проигнорировать его результаты. Теперь, после оглашения результатов, должен последовать процесс согласования условий выхода Великобритании из Евросоюза. Первые заявления в западных СМИ по результатам голосования сообщают о «политическом землетрясении», которое в ближайшем будущем приведет к кардинальным изменениям как в Британии, так и в самом ЕС.
В результате за выход страны из Евросоюза проголосовало 52% участников референдума, в большинстве своем это представители избирательных участков Англии и Уэльса. Против выхода из объедения выступали жители Шотландии и Северной Ирландии. Наиболее высокий результата за сохранение статуса-кво был зафиксирован в Гибралтаре – 95,9% голосов против Brexit. Явка составила 72,1%.
Ранее сообщалось, что 84 депутата консервативной партии британского парламента, в том числе сторонники выхода страны из состава ЕС, намерены подписать адресованное Дэвиду Кэмерону письмо, в котором отмечается, что вне зависимости от результатов референдума «его долг» заключается в продолжение исполнения своих обязанностей.
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