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Опознаны оба тела пропавших пассажиров затонувшей яхты «Ольга» в Омске

24 июня 2016, 07:09
Крушение на Иртыше.

Тела двух пропавших пассажиров затонувшей яхты «Ольга», найденные на Иртыше 23 июня, опознаны в ходе экспертизы. Об этом сообщает «12 канал».


Напомним, крушение яхты класса «Ассоль» произошло в ночь с 19 на 20 июня. На борту находилось семь человек. Пятеро выбрались на берег самостоятельно, двое пропали без вести. Их искали до 21 июня. В ходе поисковой операции было обследовано около одного километра речного дна и три километра береговой линии. Поиски пришлось прекратить из-за сильного течения и температуры воды.

Далее, 23 июня, в районе поселка Николаевка рыбаками было найдено тело первого пропавшего. В тот же день второе тело обнаружили в районе Центрального пляжа у Ленинградского моста. Оба тела опознали в ходе судмедэкспертизы.

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#Новости#Происшествия#Общество
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