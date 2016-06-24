Опознаны оба тела пропавших пассажиров затонувшей яхты «Ольга» в Омске

Напомним, крушение яхты класса «Ассоль» произошло в ночь с 19 на 20 июня. На борту находилось семь человек. Пятеро выбрались на берег самостоятельно, двое пропали без вести. Их искали до 21 июня. В ходе поисковой операции было обследовано около одного километра речного дна и три километра береговой линии. Поиски пришлось прекратить из-за сильного течения и температуры воды.