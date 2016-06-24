Обрушение дороги под Омском: восстановительные работы, возведена дамба

На 50-м километре автодороги Омск-Тара в районе поселка Красный Яр продолжаются восстановительные работы в месте размыва. Напомним,
Как сообщает пресс-служба Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, в настоящее время на указанном участке дороги завершен монтаж новых труб, пролегающих под дорогой. Их функция: пропуск паводковых вод.
Металлические гофрированные трубы имеют диаметр 1,5 метра, проведена их гидроизоляция. Теперь рабочие тщательно уплотнят всю конструкцию, чтобы труба не деформировалась в процессе дальнейшей эксплуатации.
Для того, чтобы все работы выполнялись с требуемым качеством, строители периодически перекрывают воду при помощи дамбы. Уровень воды контролируется. При необходимости вода сбрасывается. Как раз сегодня будет произведен такой сброс, чтобы не было подтопления поймы реки.
К 1 июля на восстанавливаемом участке откроют рабочий проезд. Всего на проведение работ выделено 7,7 миллионов рублей.