Обрушение дороги под Омском: восстановительные работы, возведена дамба

Для того, чтобы все работы выполнялись с требуемым качеством, строители периодически перекрывают воду при помощи дамбы. Уровень воды контролируется. При необходимости вода сбрасывается. Как раз сегодня будет произведен такой сброс, чтобы не было подтопления поймы реки.