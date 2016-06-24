Обнаженная Ирина Шейк: черно-белый эпатаж 18+

Российская супермодель Ирина Шейк поделилась со своими подписчиками в социальной сети Instagram новым откровенным снимком, набравшим за 19 часов более 183 тысяч лайков.
В роли автора нового эротичного снимка российской манекенщицы выступил известный фэшн-фотограф Мариано Виванко (Mariano Vivanco). Черно-белая фотография Ирины Шейк войдет в книгу Portraits Nudes Flowers.
Что касается реакции общественности, то большинство пользователей Instagram публикацию обнаженного снимка Шейк восприняли с восторгом.
Стоит отметить, что участие в проекте популярного перуанского фотографа Мариано Виванко Portraits Nudes Flowers также приняла участие португальская топ-модель Сара Сампайо (Sara Sampaio).
Фото: instagram.com