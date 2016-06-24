Город55
ГлавноеВсе новости

Голая девушка смущает горожан, загорая на подоконнике у открытого окна

24 июня 2016, 09:05
Нудистский пляж в центре города.

На страницах социальных сетей пользователей из Новосибирска идет бурное обсуждение «возмутительного события»: голая девушка устроила «нудистский пляж» прямо на подоконнике своей квартиры.

Торчащие из окна ноги сняли очевидцы и выложили в паблик vk.com/act54. Как сообщается, жители соседних многоэтажек жалуются полицию. Есть даже адрес, где проживает «бесстыдница»: улица Кропоткина.


Соседи говорят, что голая женщина появляется в окне ежедневно с десяти утра до часа дня. Примечательно, что гражданка живет на втором этаже, а из одежды на ней только стринги. Так что, все, кто проходит мимо, невольно могут увидеть голые части тела, торчащие из окна.

Так девушка «развлекает» окружающих уже второй год подряд. Полиция повлиять на загорающую гражданку не может – она находится на своей территории.


Кстати, в Омске, девушки, предпочитающие загорать «не как все» более скромны, чем в соседнем городе. Если уж сильно хочется – то можно и отойти немного в сторону.



#Новости#Погода#Недвижимость#Здоровье#Отдых#Общество
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31