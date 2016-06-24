Голая девушка смущает горожан, загорая на подоконнике у открытого окна

На страницах социальных сетей пользователей из Новосибирска идет бурное обсуждение «возмутительного события»: голая девушка устроила «нудистский пляж» прямо на подоконнике своей квартиры.
Торчащие из окна ноги сняли очевидцы и выложили в паблик
Соседи говорят, что голая женщина появляется в окне ежедневно с десяти утра до часа дня. Примечательно, что гражданка живет на втором этаже, а из одежды на ней только стринги. Так что, все, кто проходит мимо, невольно могут увидеть голые части тела, торчащие из окна.
Так девушка «развлекает» окружающих уже второй год подряд. Полиция повлиять на загорающую гражданку не может – она находится на своей территории.
Кстати, в Омске, девушки, предпочитающие загорать «не как все» более скромны, чем в соседнем городе. Если уж сильно хочется – то можно и отойти немного в сторону.