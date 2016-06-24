Голая девушка смущает горожан, загорая на подоконнике у открытого окна



Соседи говорят, что голая женщина появляется в окне ежедневно с десяти утра до часа дня. Примечательно, что гражданка живет на втором этаже, а из одежды на ней только стринги. Так что, все, кто проходит мимо, невольно могут увидеть голые части тела, торчащие из окна.