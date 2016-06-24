Голая девушка напала на автомобили, проезжавшие мимо по дороге 18+

Видеозапись опубликовали ВКонтакте на странице паблика « ДТП Петрозаводска и Карелии ». Очевидцы отмечают, что шагающая топлесс по дороге женщина несколько раз пыталась ударить проезжающие мимо автомобили, поэтому водителям приходилось заблаговременно ее объезжать. Видео 18+.







Это не первый случай, когда неодетые гражданки свободно гуляют по городским улицам. Такое, к примеру, происходило в Москве :