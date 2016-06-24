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Голая девушка напала на автомобили, проезжавшие мимо по дороге 18+

24 июня 2016, 17:59
Агрессивное поведение.

На просторах сети появился видеоролик, на котором запечатлен очередной инцидент с гуляющей по проезжей части обнаженной женщиной.

Видеозапись опубликовали ВКонтакте на странице паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии». Очевидцы отмечают, что шагающая топлесс по дороге женщина несколько раз пыталась ударить проезжающие мимо автомобили, поэтому водителям приходилось заблаговременно ее объезжать. Видео 18+.



Это не первый случай, когда неодетые гражданки свободно гуляют по городским улицам. Такое, к примеру, происходило в Москве:


В Китае девушка вообще не просто прогулялась по улице, но и станцевала на крыше чужого автомобиля. Всё закончилось для нее печально – водитель вышел из себя и скинул нудистку вниз на мостовую.


В Омске похожий случай с нападением женщины на автомобиль произошел в апреле 2015 года. Одетая жительница города Кургана напала на BMW, проезжавший в тот момент мимо. Выглядело все довольно жутковато.


Если вы стали очевидцами подобных происшествий, лучше не вмешивайтесь – обращайтесь в правоохранительные органы. Неизвестно в каком состоянии находится человек. Возможно, он болен или причина его неадекватного поведения совершенно в другом.

#Новости#Главное#Общество#Авто
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