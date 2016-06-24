Голая девушка напала на автомобили, проезжавшие мимо по дороге 18+

На просторах сети появился видеоролик, на котором запечатлен очередной инцидент с гуляющей по проезжей части обнаженной женщиной.
Видеозапись опубликовали ВКонтакте на странице паблика «
Это не первый случай, когда неодетые гражданки свободно гуляют по городским улицам. Такое, к примеру,
В Китае девушка вообще не просто прогулялась по улице, но и
В Омске похожий
Если вы стали очевидцами подобных происшествий, лучше не вмешивайтесь – обращайтесь в правоохранительные органы. Неизвестно в каком состоянии находится человек. Возможно, он болен или причина его неадекватного поведения совершенно в другом.