Доллар обвалил рубль на фоне выхода Великобритании из Евросоюза

Также на фоне решения британцев о выходе из состава ЕС более чем на 6% рухнули нефтяные котировки. К 13:15 по омскому времени стоимость «черного золота» марки Brent достигла отметки в 47,72 доллара за баррель, WTI падала до $47,01.