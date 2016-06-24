Доллар обвалил рубль на фоне выхода Великобритании из Евросоюза

Американская валюта рушит рубль на фоне информации о
При открытии торгов на Московской бирже доллар резко подорожал более чем на 2 рубля, до 66 рублей, к 13:30 по омскому времени американская валюта находится на уровне 65,76 рубля, евро – 72,78.
Ранее курс фунта стерлинга падал до минимального значения последних 30 лет, преодолев уровень в $1,4.
Также на фоне решения британцев о выходе из состава ЕС более чем на 6% рухнули нефтяные котировки. К 13:15 по омскому времени стоимость «черного золота» марки Brent достигла отметки в 47,72 доллара за баррель, WTI падала до $47,01.
К 14:25 по омскому времени нефть элитного сорта Brent торговалась на уровне 47,97 рубля, WTI – $48,22.
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Фото в тексте: investing.com