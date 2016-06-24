Brexit: премьер Британии уходит с поста в связи с выходом страны из ЕС

О решении уйти в отставку после завершившегося в Великобритании референдума, по результатам которого Соединенное Королевство должно будет покинуть ЕС, объявил премьер-министр страны Дэвид Кэмерон.
Об этом Кэмерон объявил на пресс-конференции, комментируя результаты прошедшего референдума, на крыльце дома на Даунинг-стрит. Речь премьер-министра Великобритании с российским переводом разместил телеканал
По словам Кэмерона, его отставка произойдет до осени. Премьер-министр Британии отметил, что «всем своим сердцем» бился против выхода страны из состава Евросоюза, сделав вывод, что теперь стране нужен новый премьер.
Кроме того, действующий премьер заверил рынки, что экономика страны сильна и немедленных перемен не последует.
Стоит напомнить, что 51,9% участников референдума
Фото: dailymail.co.uk