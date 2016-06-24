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5 идей куда поехать отдыхать из Омска

24 июня 2016, 14:06
5 идей куда поехать отдыхать из Омска

Закрытие туров в Турцию и Египет не стало причиной отказа жителей Омска от отдыха за границей. Местные жители предпочитают купить тур с вылетом из Омска по следующим популярным направлениям.


Страна, где древние мифы ждут вас в самых непредвиденных местах. Ежегодное число туристов, посетивших Грецию, достигает 16,5 млн., что даже превышает население страны. Летнее настроение будет вам обеспечено, когда бы вы ни приехали, поскольку 250 дней в году в Греции царствует солнце.

Путевка на двоих обойдется всего от 25 тыс. руб.


Тунис (Хаммамет)

Местные отели просто утопают в сочной зелени, а мягкий климат оказывает на туристов расслабляющее и умиротворяющее действие. Местное такси весьма дешевое, благодаря чему вы сможете без ущерба для бюджета побывать во всех интересных местах города, где вы поселились или отправиться за его пределы. Популярное услугой в отелях является талассотерапия, позаимствованная у французов, именно поэтому среди желающих сюда отправиться преобладает именно женский пол.

Отправиться сюда вдвоем можно за 77 тыс. руб.


Кипр (Ларнака)

От яркого, южного Кипра веет солнцем и праздником. Пляжный отдых здесь максимально комфортабельный, и речь идет не только о чистейших пляжах и развитой инфраструктуре, но и об умеренном климате. Самая низкая температура года достигает +15 градусов, и если вы человек лета, этот курорт природа создала именно для вас! Курортные места отличаются своеобразными стилями: Ларнака и Лимассол отождествляют семейный отдых, Пафос – исторические путешествия, Протарас – нежность и романтику, а Айя Напа – современность и молодость. На ваш выбор размеренная пляжная жизнь или насыщенные экскурсионные открытия.

Стоимость поездки вдвоем от 101 тыс. руб.


Абхазия (Гагра)

Такого гостеприимства, как в Абхазии, вы не встретите нигде. Также туристов влечет сюда дикая, нетронутая природа, обилие мест, где можно попробовать обрести себя и понять свою суть. Найдут себе занятие по душе также любители истории и археологии, не говоря уже о традиционных пляжных развлечениях. Ассортимент развлечений так же широк, как и разнообразие мест для проживания для туристов с разным уровнем достатка.

Цена тура по данному направлению – от 47 тыс. руб. за двоих.


Болгария (Несебр)

Величественная, живописная природа создала все условия для отдыха в Болгарии круглый год. Это и черноморские пляжи со всеми условиями для отдыха с детьми или парами, и горнолыжные курорты, позавидовать которым могут сами Альпы. Процесс акклиматизации проходит благополучно благодаря мягкому климату. Если нежиться на пляже надоест, стоит посетить национальные парки, расположенные в горах Рила, Пирин и Стара Планина.

Стоимость путевки на двоих – от 56 тыс. руб.


Представленные выше варианты можно смело назвать бюджетными, но если вы предпочитаете экономить по максимуму, можно подождать, пока появятся соответствующие горящие туры из Омска. За сэкономленные деньги вы сможете приобрести познавательную экскурсию или оздоровительную процедуру, которые явно не будут лишними.

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