5 идей куда поехать отдыхать из Омска

От яркого, южного Кипра веет солнцем и праздником. Пляжный отдых здесь максимально комфортабельный, и речь идет не только о чистейших пляжах и развитой инфраструктуре, но и об умеренном климате. Самая низкая температура года достигает +15 градусов, и если вы человек лета, этот курорт природа создала именно для вас! Курортные места отличаются своеобразными стилями: Ларнака и Лимассол отождествляют семейный отдых, Пафос – исторические путешествия, Протарас – нежность и романтику, а Айя Напа – современность и молодость. На ваш выбор размеренная пляжная жизнь или насыщенные экскурсионные открытия.



Стоимость поездки вдвоем от 101 тыс. руб.

