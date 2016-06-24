5 идей куда поехать отдыхать из Омска

Закрытие туров в Турцию и Египет не стало причиной отказа жителей Омска от отдыха за границей. Местные жители предпочитают
Страна, где древние мифы ждут вас в самых непредвиденных местах. Ежегодное число туристов, посетивших Грецию, достигает 16,5 млн., что даже превышает население страны. Летнее настроение будет вам обеспечено, когда бы вы ни приехали, поскольку 250 дней в году в Греции царствует солнце.
Путевка на двоих обойдется всего от 25 тыс. руб.
Тунис (Хаммамет)
Местные отели просто утопают в сочной зелени, а мягкий климат оказывает на туристов расслабляющее и умиротворяющее действие. Местное такси весьма дешевое, благодаря чему вы сможете без ущерба для бюджета побывать во всех интересных местах города, где вы поселились или отправиться за его пределы. Популярное услугой в отелях является талассотерапия, позаимствованная у французов, именно поэтому среди желающих сюда отправиться преобладает именно женский пол.
Отправиться сюда вдвоем можно за 77 тыс. руб.
Кипр (Ларнака)
От яркого, южного Кипра веет солнцем и праздником. Пляжный отдых здесь максимально комфортабельный, и речь идет не только о чистейших пляжах и развитой инфраструктуре, но и об умеренном климате. Самая низкая температура года достигает +15 градусов, и если вы человек лета, этот курорт природа создала именно для вас! Курортные места отличаются своеобразными стилями: Ларнака и Лимассол отождествляют семейный отдых, Пафос – исторические путешествия, Протарас – нежность и романтику, а Айя Напа – современность и молодость. На ваш выбор размеренная пляжная жизнь или насыщенные экскурсионные открытия.
Стоимость поездки вдвоем от 101 тыс. руб.
Абхазия (Гагра)
Такого гостеприимства, как в Абхазии, вы не встретите нигде. Также туристов влечет сюда дикая, нетронутая природа, обилие мест, где можно попробовать обрести себя и понять свою суть. Найдут себе занятие по душе также любители истории и археологии, не говоря уже о традиционных пляжных развлечениях. Ассортимент развлечений так же широк, как и разнообразие мест для проживания для туристов с разным уровнем достатка.
Цена тура по данному направлению – от 47 тыс. руб. за двоих.
Болгария (Несебр)
Величественная, живописная природа создала все условия для отдыха в Болгарии круглый год. Это и черноморские пляжи со всеми условиями для отдыха с детьми или парами, и горнолыжные курорты, позавидовать которым могут сами Альпы. Процесс акклиматизации проходит благополучно благодаря мягкому климату. Если нежиться на пляже надоест, стоит посетить национальные парки, расположенные в горах Рила, Пирин и Стара Планина.
Стоимость путевки на двоих – от 56 тыс. руб.
Представленные выше варианты можно смело назвать бюджетными, но если вы предпочитаете экономить по максимуму, можно подождать, пока появятся соответствующие