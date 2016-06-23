Треть омских выпускников трудоустраивается благодаря стажировке



Наша задача – подготовка высококвалифицированного руководящего персонала из числа лучших сотрудников предприятия, - рассказывает генеральный директор АО «Кордиант-Восток» Лариса Борисовна Гришина. –За 20 лет работы завода есть множество примеров того, как предприятие дало вырасти талантливым работникам до директоров направлений, руководителей структурных подразделений. Яркий пример – это директор по производству «Кордиант-Востока» Сергей Витальевич Беляев. 19 лет назад он пришел на завод по распределению от химико-механического техникума. После успешного прохождения практики был приглашен на постоянное место работы слесарем по ремонту оборудования. Благодаря своему ответственному подходу к работе, проявленной активности Сергей Витальевич успешно поднялся по карьерной лестнице до высокой должности. Мы хотим дать возможность каждому талантливому и грамотному сотруднику, поэтому проект кадрового резерва только набирает свои обороты на «Кордиант-Востоке».

