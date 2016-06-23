Треть омских выпускников трудоустраивается благодаря стажировке

Значительную роль в подготовке омских кадров играет производственная практика. Общая численность трудоустроенных выпускников за 2013 - 2015 годы составила 2255 человек. Каждый третий выпускник принят на постоянное рабочее место по итогу прохождения практики. После получения постоянного места работы молодые специалисты обретают возможность развиваться с помощью поддержки предприятия.
Так, например, на омском шинном предприятии за 2015 год прошло практику более 100 человек. Для молодых талантливых сотрудников «Кордиант-Восток» запустил новый проект по развитию кадрового резерва.
Цель проекта, введенного на шинном заводе, - выявление перспективных работников и подготовка их к руководящей должности. Кроме того, он направлен на обеспечение предприятия грамотными управленческими кадрами, в которых «Кордиант-Восток» испытывает острую необходимость. Проект позволит обеспечить преемственность, сохранение корпоративных ценностей и подготовить руководителей на потенциальные рабочие места. Система рассчитана на год и предполагает несколько этапов.
Первый этап – это отбор кандидатов из числа сотрудников предприятия. Сегодня в проекте принимают участие 27 работников, это резервисты, которые в будущем должны стать старшими мастерами, начальниками цехов, отделов. В их числе потенциальные руководители и те, кто управленческую должность занял совсем недавно. Основной упор при отборе сделан на развитие работников производственных специальностей. При подготовке будущих руководителей применяется системный подход. Задействованы разные методы в виде проведения тренингов, семинаров, выполнения заданий по индивидуальному плану. Заключительным этапом является итоговая оценка резервистов и возможное определение на новую должность.
Наша задача – подготовка высококвалифицированного руководящего персонала из числа лучших сотрудников предприятия, - рассказывает генеральный директор АО «Кордиант-Восток» Лариса Борисовна Гришина. –За 20 лет работы завода есть множество примеров того, как предприятие дало вырасти талантливым работникам до директоров направлений, руководителей структурных подразделений. Яркий пример – это директор по производству «Кордиант-Востока» Сергей Витальевич Беляев. 19 лет назад он пришел на завод по распределению от химико-механического техникума. После успешного прохождения практики был приглашен на постоянное место работы слесарем по ремонту оборудования. Благодаря своему ответственному подходу к работе, проявленной активности Сергей Витальевич успешно поднялся по карьерной лестнице до высокой должности. Мы хотим дать возможность каждому талантливому и грамотному сотруднику, поэтому проект кадрового резерва только набирает свои обороты на «Кордиант-Востоке».
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