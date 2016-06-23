Tele2 открывает продажи брендированного оборудования с поддержкой 3G



«За первые 5 месяцев 2016 года в нашем интернет-магазине было совершено примерно на 10% больше покупок, чем за такой же период рост прошлого года. При этом среднесуточная посещаемость нашей электронной площадки только с начала года выросла вдвое. Открыв продажи брендированного оборудования в интернет-магазине, мы сделали большой шаг в развитии этого современного, удобного для абонентов канала продаж. В будущем мы планируем не только реализовать возможность курьерской доставки, но и расширить ассортимент оборудования в интернет-магазине».