Tele2 открывает продажи брендированного оборудования с поддержкой 3G

Омск – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, объявляет о старте продаж фирменных смартфонов, 3G-модемов и 3G-роутеров в интернет-магазине. Оборудование для заказа доступно в новом разделе «Смартфоны и устройства».
Все жители Омской области теперь могут буквально в два клика заказать необходимое брендированное устройство. В разделе «Смартфоны и устройства» сейчас представлен смартфон Tele2 Mini в черном и белом цветах, 3G-модем и 3G-роутер. Стоимость Tele2 Mini составляет 2190 рублей. Столько же будет стоить мобильный 3G Wi-Fi роутер Tele2, а 3G-модем с SIM-картой Tele2 можно купить за 1190 рублей. По мере расширения линейки фирменных смартфонов и устройств список доступных для заказа гаджетов будет расширяться.
В настоящий момент функционал магазина позволяет после оформления заказа выбрать салон связи Tele2, в котором клиенту будет удобно забрать гаджеты и произвести оплату. Также планируется запуск курьерской доставки покупки на дом или в офис.
Максим Соловьёв, коммерческий директор омского филиала Tele2:
«За первые 5 месяцев 2016 года в нашем интернет-магазине было совершено примерно на 10% больше покупок, чем за такой же период рост прошлого года. При этом среднесуточная посещаемость нашей электронной площадки только с начала года выросла вдвое. Открыв продажи брендированного оборудования в интернет-магазине, мы сделали большой шаг в развитии этого современного, удобного для абонентов канала продаж. В будущем мы планируем не только реализовать возможность курьерской доставки, но и расширить ассортимент оборудования в интернет-магазине».
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