Семь внедорожников разбились о стену. Что с пассажирами - видео

В ходе тестов имитировалась ситуация, при которой кроссовер врезается левым передним углом в препятствие – зачастую подобного рода столкновения случаются со встречным транспортом, с деревьями и прочими возможными объектами. После столкновения оценивалось состояние не только водителя, но и находившегося на переднем сидении пассажира.