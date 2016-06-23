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Семь внедорожников разбились о стену. Что с пассажирами - видео

23 июня 2016, 18:14
Удар на скорости.

Результаты исследования, посвященного безопасности переднего пассажира в популярных компактных кроссоверах, опубликовал на своем сайте американский Страховой институт безопасности (IIHS). Некоторые из прошедших краш-тесты автомобилей представлены на российском рынке.

В ходе тестов имитировалась ситуация, при которой кроссовер врезается левым передним углом в препятствие – зачастую подобного рода столкновения случаются со встречным транспортом, с деревьями и прочими возможными объектами. После столкновения оценивалось состояние не только водителя, но и находившегося на переднем сидении пассажира.

У всех испытанных кроссоверов с безопасностью водителя все оказалось хорошо, чего нельзя сказать о судьбе манекенов, сидящих на месте передних пассажиров.



В результате IIHS выявлено, что пассажиру Toyota RAV4 придется хуже всего. Немного лучше дела обстояли у Nissan Rogue (аналог X-Trail в США) и Subaru Forester. С удовлетворительным результатом закончили тесты Honda CR-V, Mazda CX-5 и Buick Encore. Кроссовер Hyundai Tucson, по версии IIHS, обеспечивает пассажиру наилучшую защиту.




Верхнее фото: скриншот из видео IIHS
Фото в тексте: iihs.org

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