Россиян на Олимпиаде все меньше: после легкоатлетов выбыли штангисты

Согласно постановлению исполнительного совета IWF, национальные федерации, имеющие от трех и более нарушений антидопинговых правил, на прошедших летних Олимпийских играх 2008 и 2012 годов могут быть отстранены на один год. Странами, в отношении которых могут быть применены эти санкции, являются Россия, Казахстан и Белоруссия.