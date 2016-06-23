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Россиян на Олимпиаде все меньше: после легкоатлетов выбыли штангисты

23 июня 2016, 14:31
Решение IWF.

IWF (Международная федерация тяжелой атлетики) лишила ФТАР (Федерацию тяжелой атлетики РФ) двух квот на грядущих Олимпийских играх 2016 в связи с допинговым скандалом, сообщает пресс-служба IWF.

Одной квоты лишилась мужская сборная и одной – женская. Решение было принято на исполнительном совете IWF. Аналогичные санкции были применены к федерациям тяжелой атлетики КНДР, Казахстана, Молдавии, Румынии и Азербайджана. Также одной квоты лишилась мужская сборная Белоруссии.

Согласно постановлению исполнительного совета IWF, национальные федерации, имеющие от трех и более нарушений антидопинговых правил, на прошедших летних Олимпийских играх 2008 и 2012 годов могут быть отстранены на один год. Странами, в отношении которых могут быть применены эти санкции, являются Россия, Казахстан и Белоруссия.

Ранее, 16 июня WADA (Всемирное антидопинговое агентство) заявило о массовом уклонении спортсменов нашей страны от взятия допинг-проб. IAAF 17 июня приняла решение о оставила в силе дисквалификацию ВФЛА (Всероссийской федерации легкой атлетики) единогласным решением. Таким образом, легкоатлеты нашей страны не смогут принять участие в бразильской Олимпиаде-2016.


Фото: иллюстрация

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