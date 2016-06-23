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Ремонт дорог в Омске: на Иртышской набережной про ливневку забыли

23 июня 2016, 09:15
Ремонт дорог в Омске: на Иртышской набережной про ливневку забыли

Еще один сомнительные ремонт дороги в Омске: улица Иртышская набережная. Здесь, как отмечают горожане, дорожники забыли про ливневку.

Местами решетка водослива оказалась приподнята на несколько сантиметров над уровнем дороги. Чтобы собирать что?


А в районе нерегулируемого пешеходного перехода у бульвара Победы водослив ливневки вообще не функционирует. Скопившаяся громадная лужа мешает соблюдать пешеходам правила дорожного движения. Улицу можно переходить только сложным зигзагом.


Стоять на тротуаре тоже невозможно. Проезжающий мимо транспорт легко окатит водой. Только успевай увернуться.


Повторим вопрос, заданный по поводу качества ремонта улицы Пушкина: мэрии и подрядным организациям главное федеральные деньги освоить? За качеством никто не следит?

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