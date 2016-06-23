Погоня по центру Омска: пьяный на мокике уходит от ДПС, видео

Накануне в Центральном округе города Омска сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на передвигающегося без мотошлема водителя мокика. На требование полицейских остановиться он не отреагировал и предпринял попытку скрыться от стражей порядка.
В результате погони автоинспекторам удалось задержать нарушителя, которым оказался 32-летний мужчина, управлявший мокиком с признаками алкогольного опьянения, во дворе дома №136 по улице Пушкина. В отношении водителя возбуждены административные делопроизводства за езду без мотошлема, движение по пешеходной зоне, несоблюдение требований предписанных разметкой или дорожными знаками, а также за не предоставления преимущества пешеходам.
Более того, в отношении 32-летнего водителя возбуждено уголовное дело по факту повторного управления в нетрезвом виде транспортным средством.
Пресс-служба омской полиции напоминает, что уголовным, а не административным наказанием, грозит повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.
По материалам пресс-службы УМВД по Омской области
Фото: скриншот из видео УМВД по Омской области