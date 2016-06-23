Погоня по центру Омска: пьяный на мокике уходит от ДПС, видео

В результате погони автоинспекторам удалось задержать нарушителя, которым оказался 32-летний мужчина, управлявший мокиком с признаками алкогольного опьянения, во дворе дома №136 по улице Пушкина. В отношении водителя возбуждены административные делопроизводства за езду без мотошлема, движение по пешеходной зоне, несоблюдение требований предписанных разметкой или дорожными знаками, а также за не предоставления преимущества пешеходам.