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Погоня по центру Омска: пьяный на мокике уходит от ДПС, видео

23 июня 2016, 11:41
Возбуждено уголовное дело.

Накануне в Центральном округе города Омска сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на передвигающегося без мотошлема водителя мокика. На требование полицейских остановиться он не отреагировал и предпринял попытку скрыться от стражей порядка.

В результате погони автоинспекторам удалось задержать нарушителя, которым оказался 32-летний мужчина, управлявший мокиком с признаками алкогольного опьянения, во дворе дома №136 по улице Пушкина. В отношении водителя возбуждены административные делопроизводства за езду без мотошлема, движение по пешеходной зоне, несоблюдение требований предписанных разметкой или дорожными знаками, а также за не предоставления преимущества пешеходам.

Более того, в отношении 32-летнего водителя возбуждено уголовное дело по факту повторного управления в нетрезвом виде транспортным средством.

Пресс-служба омской полиции напоминает, что уголовным, а не административным наказанием, грозит повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.


По материалам пресс-службы УМВД по Омской области
Фото: скриншот из видео УМВД по Омской области

#Новости#Общество#Авто
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