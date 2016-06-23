Новые дороги Омска: десятки тысяч тонн асфальта, 400 тысяч кв. метров

Восстановление автодорог осуществляется силами муниципалитета и подрядных организаций, в чьи обязанности входит укладка первого слоя асфальта. По данным департамента горхозяйства, на сегодня силами специалистов «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» в рамках аварийно-восстановительного ремонта уложено 21 500 тонн асфальта. Всего это позволило восстановить около 180 000 кв. метров дорожного полотна. Также в ремонте объектов улично-дорожной сети помимо асфальта используются инертные материалы. Более 60 000 квадратных метров автодорог восстановлены с применением специального гранулята и методом обратной пропитки.