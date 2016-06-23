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Массовое ДТП у Омска: автомобили выбросило в кювет, пострадавшие

23 июня 2016, 08:09
Массовое ДТП у Омска: автомобили выбросило в кювет, пострадавшие

Накануне вечером в дежурную часть полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на трассе Омск-Исилькуль в Омском районе. Четыре автомобиля, пострадавшие.

Предварительно установлено, что 34-летний мужчина, находившийся за рулем а/м Toyota Carina, ехал по трассе Омск-Исилькуль в сторону областного центра.

В района поселка Входной указанный выше водитель не справился с управлением и врезался в другую «Тойоту», а затем в «ГАЗ-2790» и «Шевроле», которые двигались в попутном направлении.

В результате пострадали двое: водитель «Шевроле», мужчина 1960 г.р., и пассажир «Тойоты Карина», мужчина 1979 г.р. Оба доставлены в больницу.

Также выяснилось, что водитель «Тойоты Карина» был за рулем с признаками опьянения. В отношении него начато административное делопроизводство. Гражданин отказался проходить медосвидетельствование.

Проверка всех обстоятельств ДТП продолжается.


По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области
Фото: vk.com/chp55




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