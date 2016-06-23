Лобовое ДТП под Омском: погиб водитель, у фуры снесло кабину

Сегодня, 23 июня, в 14:20, в дежурную часть полиции поступило сообщение о серьезном дорожно-транспортном происшествии на трассе «Омск-Черлак». Столкнулись лоб в лоб два грузовика.
Предварительно установлено, что 38-летний водитель а/м Freightliner двигался в сторону р.п. Черлак. На 74-м километре автодороги грузовик выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузным а/м «УРАЛ».
В результате ДТП 35-летний водитель «УРАЛа» скончался на месте происшествия от полученных травм. Проводится проверка.
По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области