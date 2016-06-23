Губернатор Назаров занялся коноплей: обнаружены посевы площадью 740 га

Общая территория произрастания дикорастущей конопли за последние пять лет уменьшилась на 343 га. Об этом было заявлено сегодня на очередном заседании антинаркотической комиссии под руководством Виктора Назарова. Вместе с тем до полного истребления этого растения ещё далеко. В прошлом году в Омской области обнаружено 740 га конопли, очаги растения уничтожены на площади 673 га. Справиться с этой задачей на сто процентов не удаётся именно на заброшенных или невостребованных землях, где нет собственника. Особенно сложно справиться с этой задачей северным районам с огромными территориями земли, которая никем не возделывается. Для обработки очагов произрастания дикорастущей конопли механическим или химическим путём требуется техника и финансовые ресурсы.