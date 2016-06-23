Губернатор Назаров занялся коноплей: обнаружены посевы площадью 740 га

На заседании Антинаркотической комиссии рассмотрен вопрос выявления и уничтожения дикорастущих и незаконных посевов наркосодержащих растений.
Общая территория произрастания дикорастущей конопли за последние пять лет уменьшилась на 343 га. Об этом было заявлено сегодня на очередном заседании антинаркотической комиссии под руководством Виктора Назарова. Вместе с тем до полного истребления этого растения ещё далеко. В прошлом году в Омской области обнаружено 740 га конопли, очаги растения уничтожены на площади 673 га. Справиться с этой задачей на сто процентов не удаётся именно на заброшенных или невостребованных землях, где нет собственника. Особенно сложно справиться с этой задачей северным районам с огромными территориями земли, которая никем не возделывается. Для обработки очагов произрастания дикорастущей конопли механическим или химическим путём требуется техника и финансовые ресурсы.
Губернатор Виктор Назаров поручил Министерству сельского хозяйства и продовольствия просчитать и заложить в бюджет 2017 года средства на оказание помощи таким районам. Также совместно с главами районов поручено взять на контроль каждый очаг произрастания наркосодержащих растений на сельскохозяйственных угодьях и земельных участках в составе земель поселений для последующего истребления. Одним из способов борьбы с дикорастущими растениями является засевание мест их произрастания многолетними травами и сельскохозяйственными культурами. Главы районов и сельских поселений несут ответственность за профилактическую работу с собственниками и пользователями земель.
«Нужно приложить максимум усилий, чтобы полностью убрать дикорастущую коноплю, ликвидировать её на территории региона. Безусловно, есть значительное уменьшение площади её произрастания. Тем не менее цифры говорят сами за себя – зараза есть и её нужно истреблять из среды обитания людей. Определите районы, которым нужно в этом помочь и организуйте эту работу», - поручил Губернатор Виктор Назаров главе Минсельхоза.
Источник: omskportal.ru