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Гигантский объект замечен в тучах над Иртышом в Омске – фото

23 июня 2016, 07:27
Гигантский объект замечен в тучах над Иртышом в Омске – фото

Пасмурная погода, мощный облачный фронт над городом… Накануне вечером в Омске ухудшение погоды сопровождалось разнообразными атмосферными явлениями – от сильного порывистого ветра, до грозы с молниями и дождем.

Мэрия опубликовала штормовое предупреждение. Омичи наблюдали за происходящим во время прогулки. Наиболее любопытные заметили над Иртышской набережной грозные многослойные облака причудливой формы, выглядящие как гигантские инородные объекты:

«Вечер 22 июня, среда. В небе над Иртышом плотная облачность. Некоторые облака похожи больше на гигантские объекты неизвестного происхождения. Один из них на громадной скорости движется под облачным фронтом с севера-востока на юго-запад. Отчетливо видны очертания громадного диска или баранки. Такие объекты в Интернете чаще называют НЛО, чем облаками»


Чудеса природы, на самом деле.

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#Новости#Погода#Город#Фотофакты
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