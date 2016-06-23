Гигантский объект замечен в тучах над Иртышом в Омске – фото

«Вечер 22 июня, среда. В небе над Иртышом плотная облачность. Некоторые облака похожи больше на гигантские объекты неизвестного происхождения. Один из них на громадной скорости движется под облачным фронтом с севера-востока на юго-запад. Отчетливо видны очертания громадного диска или баранки. Такие объекты в Интернете чаще называют НЛО, чем облаками»